إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م

كورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.

وذكر بوريلي، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3370 مقارنة مع 2256 الإثنين و2729 الثلاثاء، وبلغت 187237 حالة. وشدد رئيس هيئة الدفاع المدني مع ذلك على تسجيل رقما قياسيًا في عدد المتعافين خلال اليوم الماضي، حيث ازداد هذا المؤشر بواقع 2943 ليصل إلى 54543