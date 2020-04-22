أحمد فهمي عن محمود عبد العزيز: «كاريزما لن تتكرر»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

محمود عبد العزيز

استعاد الفنان أحمد فهمي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بنشر صورة مجمعة تجمع بينه وبين الراحل وآخرى بين زوجته الفنانة هنا الزاهد مع الفنان محمود عبد العزيز على حسابه عبر إنستجرام، علق عليها قائلا: «كاريزما لم ولن تتكرر على الشاشة وفى الحياة.. موهبة وثقافة وحضور مرعب بمعنى الكلمة.. إللي اتعامل معاك محظوظ وإللي مكنش له حظ فاته كتير.. دائما الأقرب إلى قلبي.. الله يرحمك يا أستاذنا.. الساحر". ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني الماراثون الرمضاني بمسلسل: "رجالة البيت".

وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر،