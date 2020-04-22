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أحمد فهمي عن محمود عبد العزيز: «كاريزما لن تتكرر»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
استعاد الفنان أحمد فهمي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بنشر صورة مجمعة تجمع بينه وبين الراحل وآخرى بين زوجته الفنانة هنا الزاهد مع الفنان محمود عبد العزيز على حسابه عبر إنستجرام، علق عليها قائلا: «كاريزما لم ولن تتكرر على الشاشة وفى الحياة.. موهبة وثقافة وحضور مرعب بمعنى الكلمة.. إللي اتعامل معاك محظوظ وإللي مكنش له حظ فاته كتير.. دائما الأقرب إلى قلبي.. الله يرحمك يا أستاذنا.. الساحر". ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني الماراثون الرمضاني بمسلسل: "رجالة البيت".
وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر،
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«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
حمدى-الميرغني

«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
على-ربيع

الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
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«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".
أحمد-فهمي

أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
لطيفة

الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
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