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عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
كورونا
كورونا
أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.
وأفاد مسؤولون بقطاع الصحة في كاليفورنيا بعد تشريح جثتين، أن أول وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقعت قبل أسابيع مما كان يعتقد سابقا، وأضافوا أن أول وفاة كانت في السادس من فبراير وليس في 29 فبراير. وتصاعد عدد الوفيات في الأسابيع التالية ليكون الأعلى في العالم، وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة
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دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
دونالد ترامب

ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
طائرة-مسيرة (4)

أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (2)

ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى حظا سعيدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وأن يكون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة، رغم عدم تأكيد ترامب لصحة تلك التقارير الإعلامية. وأشار إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، موضحا: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية". ولم يرد تعليق من كوريا الشمالية كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية.
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كورونا والحجر الصحي (10)

إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
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