عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

كورونا

أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.

وأفاد مسؤولون بقطاع الصحة في كاليفورنيا بعد تشريح جثتين، أن أول وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقعت قبل أسابيع مما كان يعتقد سابقا، وأضافوا أن أول وفاة كانت في السادس من فبراير وليس في 29 فبراير. وتصاعد عدد الوفيات في الأسابيع التالية ليكون الأعلى في العالم، وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة