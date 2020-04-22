«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

رامز جلال

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.

تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف، ويعرض