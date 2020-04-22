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«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م
رامز جلال
رامز جلال
تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف، ويعرض
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إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
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خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
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«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.
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فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
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