جريمة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
حادث تصادم _أرشيفية
حادث تصادم _أرشيفية
حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين أخرين بمنطقة حلوان، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 8 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون. البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه القادم من المنيا، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين. على الفور انتلقت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.
وفي ذات السياق شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب اتوبيس أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين. كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز مغاغة. تم
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حريق مصنع (1)

السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
انقلاب-اتوبيس

3 متوفيين و22 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

?أسفر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
سكر (1)

ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الاعدام (1)

«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.
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حريق مصنع (1)

السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (2)

إصابة 28 شخصًا في حادث تصادم سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، إذ أصيب 28 شخصا، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو. البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي. على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
حادث تصادم - أرشيفية

ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
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