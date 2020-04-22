مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

حادث تصادم _أرشيفية

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين أخرين بمنطقة حلوان، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 8 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون. البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه القادم من المنيا، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين. على الفور انتلقت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وفي ذات السياق شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب اتوبيس أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين. كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز مغاغة. تم