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الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد "أبو مازن" في خطابه، أن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تلهه عن القضية الأساسية والممثلة في القضية الوطنية، أي "قضية النضال الوطني للخلاص من الاحتلال البغيض". وأكد عباس، أنه يدافع عن الوجود الفلسطيني، ويواجه المؤامرات الظالمة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"،
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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 696 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 909 حالات مؤكدة من أصل 18861 تحليلا، إذ قالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل.
كورونا والحجر الصحي (10)

رئيس وزراء الأردن: نجحنا في المرحلة الأولى من كورونا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول"، إذ قال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء"، مشيرًا أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.
تعقيم الحرمين

رئاسة الحرمين تبدأ تعقيم الكعبة قبل رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، عملية تعقيم ثوب وسطح الكعبة قبل بدء شهر رمضان، معلنة عن جدول لأئمة التراويح التي تقام دون مصلين، وأيضا صدور موافقة من خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.
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السعودية تسمح بإقامة «التراويح» في الحرمين بشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، موضحة أنه بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. وقررت الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
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