الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد "أبو مازن" في خطابه، أن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تلهه عن القضية الأساسية والممثلة في القضية الوطنية، أي "قضية النضال الوطني للخلاص من الاحتلال البغيض". وأكد عباس، أنه يدافع عن الوجود الفلسطيني، ويواجه المؤامرات الظالمة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"،