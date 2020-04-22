السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

حريق مصنع_أرشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وفي السياق ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب داخل بمصنع فايبر بقرية السيفا في مركز طوخ، دون إصابات بشرية. البداية كانت بتلقي إدارة الحماية المدنية، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فايبر، الكائن في قرية السيفا. على الفور انتقلت قوات الحماية