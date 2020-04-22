جريمة

السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
حريق مصنع_أرشيفية
حريق مصنع_أرشيفية
سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
وفي السياق ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب داخل بمصنع فايبر بقرية السيفا في مركز طوخ، دون إصابات بشرية. البداية كانت بتلقي إدارة الحماية المدنية، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فايبر، الكائن في قرية السيفا. على الفور انتقلت قوات الحماية
اقرأ المزيد
حادث-تصادم

مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحلوان

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين أخرين بمنطقة حلوان، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 8 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون. البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه القادم من المنيا، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين. على الفور انتلقت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.
انقلاب-اتوبيس

3 متوفيين و22 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

?أسفر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
سكر (1)

ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الاعدام (1)

«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيدة-تقتحم-مدرسة-وتمزق-وجه-تلميذ-بـ-كتر-1

«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
بيارة-صرف-صحي

تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (3)

سلاح وذخيرة في المحطة.. يقظة الشرطة تكشف حيلة نقاش

لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية الجهد لملاحقة وصبط محرزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 26 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "سكين"، أقر بحيازتها لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بالمنوفية، وأنه اشترى البندقية من صاحب مقهى "محدد" بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.
تشكيل-عصابة

«احنا بوليس».. حيلة عصابة لسرقة رواد البنوك والبريد

3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المترددين على مكتاب البريد والبنوك والاستيلاء على أمواله بانتحال صفة رجال شرطة، اتخذوا محل إقامتهم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم حتى اوقعهم بلا عجوز في قبضة الشرطة، إذ تقدم موظف بالمعاش مقيم بحلوان ببلاغ أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد، وبحوزته مظروف بداخله 18 ألف جنيه و3 دلايات ذهبية، اعترضته سيارة ملاكى، ترجل منها ثلاثة أشخاص، ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]