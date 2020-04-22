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«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م
أنغام
أنغام
كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
زينة تخوض الماراثون بمسلسل «جمع سالم»، وهو إجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد. وظهرت زينة أمس في أولى حلقات برنامج المقالب «خلي بالك من فيفي»، الذي يعرض على قناة mbc مصر، وانتابتها حالة من الخوف
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
مصطفى-حجاج (2)

«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
إليسا

«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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زينه

خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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