«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م

أنغام

كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».

زينة تخوض الماراثون بمسلسل «جمع سالم»، وهو إجتماعي يناقش العلاقات الأسرية، ويشارك في البطولة ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد. وظهرت زينة أمس في أولى حلقات برنامج المقالب «خلي بالك من فيفي»، الذي يعرض على قناة mbc مصر، وانتابتها حالة من الخوف