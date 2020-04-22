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1.2 تريليون جنيه قيمة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
انتاج
انتاج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه. وذلك وفقا لنتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، والذي أجراه الجهاز وأعلنه اليوم باستخدام 36 استمارة لكل من عينة التعداد الاقتصادي والإحصاءات الجارية.
وأوضح التعداد الاقتصادي أن المشروعات متناهية الصغر بلغت 3.4 مليون منشأة باستحواذ بلغ 94% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل بنسبة 79% ، ويحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه بنسبة 56.8% .وأشار إلى أن إجمالي إنتاج المشروعات متناهية
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البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

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