1.2 تريليون جنيه قيمة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

انتاج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه. وذلك وفقا لنتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، والذي أجراه الجهاز وأعلنه اليوم باستخدام 36 استمارة لكل من عينة التعداد الاقتصادي والإحصاءات الجارية.

وأوضح التعداد الاقتصادي أن المشروعات متناهية الصغر بلغت 3.4 مليون منشأة باستحواذ بلغ 94% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل بنسبة 79% ، ويحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه بنسبة 56.8% .وأشار إلى أن إجمالي إنتاج المشروعات متناهية

وأوضح التعداد الاقتصادي أن المشروعات متناهية الصغر بلغت 3.4 مليون منشأة باستحواذ بلغ 94% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل بنسبة 79% ، ويحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه بنسبة 56.8% .



وأشار إلى أن إجمالي إنتاج المشروعات متناهية الصغر بلغت 534.9 مليار جنيه تمثل 43.2 %، وحققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار حنيه بنسبة 51.2%.



وأضاف أن عدد المنشآت بالمشروعات الصغيرة بلغ نحو 216.9 منشأة بنسبة 5.6 % وعدد المشتغلين 1.9 مليون مشتغل بنسبة 19.7%، وإجمالي الأجور 45.1 مليار جنيه بنسبة 38.1%، وبإنتاج بلغ قيمته 527.5 مليار جنيه بنسبة 42.6 %، بقيمة مضافة إجمالية بلغت 296.3 مليار جنيه بنسبة 36.8 %.



وأشار جهاز الإحصاء في مؤشرات التعداد الاقتصادي إلى أن إجمالي عدد المنشآت بالمشروعات المتوسطة بلغت، 2181 منشأة بنسبة 1.% من إجمالي ( المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر)، وبلغ عدد المشتغلين 131 ألف منشأة بنسبة 1.3% ، بإجمالي أجور بلغ 6.1 مليار جنيه بنسبة 5.1%، وبلغ إجمالي الإنتاج 175.1 مليار جنيه نسبة 14.1%، والقيمة المضافة الإجمالية قدرت بنحو 96.3 مليار جنيه بنسبة 12%.



