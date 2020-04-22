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البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس بسبب كورونا

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م
قداسة البابا تواضروس الثاني
قداسة البابا تواضروس الثاني
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل اجتماع المجمع المقدس المقرر عقده دورة مايو القادم إلى نوفمبر القادم، نظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا الموجودة في العالم، التي دفعت مصر ودول أخرى لإجراءات احترازية أهمها تقليل التجمع. كما قرر قداسة البابا تواضروس- حسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- تأجيل اجتماع لجان المجمع المقدس، ورسامة الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020. ومنذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا اتخذت مصر ودول أخرى قرارات حظر تجوال ومنع للتجمع.
وتعد أبرز هذه القرارات: "تعليق صلوات الجماعة والجمعة في المساجد، وتعليق صلوات غير رجال الدين في الكنائس، وهو ما أدى إلى احتفال الأقباط في مصر بعيد القيامة المجيد في بيوتهم، واقتصار قداسات الصلاة على عدد محدود من رجال الدين، الذين ترأسهم بطريرك الكنيسة. وفي تصريحات سابقة له اعتبر قداسة البابا تواضروس
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

شوقي علام: الصيام يقوي مناعة الإنسان لمواجهة كورونا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا، لافتا أن مجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان أمينًا على نفسه، مشيرا أن مريض السكر يفطر في حالة الخطر الشديد. وعن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»، أكد مفتي الجمهورية خلال البرنامج، أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، لافتًا أنها لم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، إذ قال علام في بيان له: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية».
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله أزمة كورونا، وأن يبارك بلادنا وكنائسنا وكل مكان في العالم. وقدم البابا، في كلمته خلال قداس أحد الشعانين بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي والذى اقيم دون حضور شعبي، التهنئة لكل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الشعب القبطي في كل مكان بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
مجلس-النواب (3)

طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
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