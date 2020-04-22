البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس بسبب كورونا

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م

قداسة البابا تواضروس الثاني

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل اجتماع المجمع المقدس المقرر عقده دورة مايو القادم إلى نوفمبر القادم، نظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا الموجودة في العالم، التي دفعت مصر ودول أخرى لإجراءات احترازية أهمها تقليل التجمع. كما قرر قداسة البابا تواضروس- حسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- تأجيل اجتماع لجان المجمع المقدس، ورسامة الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020. ومنذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا اتخذت مصر ودول أخرى قرارات حظر تجوال ومنع للتجمع.

وتعد أبرز هذه القرارات: "تعليق صلوات الجماعة والجمعة في المساجد، وتعليق صلوات غير رجال الدين في الكنائس، وهو ما أدى إلى احتفال الأقباط في مصر بعيد القيامة المجيد في بيوتهم، واقتصار قداسات الصلاة على عدد محدود من رجال الدين، الذين ترأسهم بطريرك الكنيسة. وفي تصريحات سابقة له اعتبر قداسة البابا تواضروس