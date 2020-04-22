البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس بسبب كورونا
تحرير:خالد وربي
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م
قداسة البابا تواضروس الثاني
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل اجتماع المجمع المقدس المقرر عقده دورة مايو القادم إلى نوفمبر القادم، نظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا الموجودة في العالم، التي دفعت مصر ودول أخرى لإجراءات احترازية أهمها تقليل التجمع.
كما قرر قداسة البابا تواضروس- حسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- تأجيل اجتماع لجان المجمع المقدس، ورسامة الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020.
ومنذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا اتخذت مصر ودول أخرى قرارات حظر تجوال ومنع للتجمع.
وتعد أبرز هذه القرارات: "تعليق صلوات الجماعة والجمعة في المساجد، وتعليق صلوات غير رجال الدين في الكنائس، وهو ما أدى إلى احتفال الأقباط في مصر بعيد القيامة المجيد في بيوتهم، واقتصار قداسات الصلاة على عدد محدود من رجال الدين، الذين ترأسهم بطريرك الكنيسة.
وفي تصريحات سابقة له اعتبر قداسة البابا تواضروس
وتعد أبرز هذه القرارات: "تعليق صلوات الجماعة والجمعة في المساجد، وتعليق صلوات غير رجال الدين في الكنائس، وهو ما أدى إلى احتفال الأقباط في مصر بعيد القيامة المجيد في بيوتهم، واقتصار قداسات الصلاة على عدد محدود من رجال الدين، الذين ترأسهم بطريرك الكنيسة.
وفي تصريحات سابقة له اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
ووصف البابا تواضروس، قرار غلق الكنائس بالقرار الصعب مضيفًا: وشخصيا قرأت في كتب التاريخ لأعرف ماذا فعلوا في غلق الكنائس ولنتحمل قليلا من أجل السلامة والوقاية.