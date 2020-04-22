رئيس وزراء الأردن: نجحنا في المرحلة الأولى من كورونا

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م

كورونا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول"، إذ قال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء"، مشيرًا أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "أهم شيء أن هناك معايير للصحة والسلامة المهنية يجب توفرها، وهي ليست صعبة التحقيق إلا أنها تتطلب مستوى معين من الوعي، وأن هدف الضمان الاجتماعي توفير مظلة حماية من المخاطر". وشدد الرزاز على تفعيل آلية تداول العملات إلكترونيا، لما يسببه التعامل الورقي بالعملات من خطورة في سرعة