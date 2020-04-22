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رئيس وزراء الأردن: نجحنا في المرحلة الأولى من كورونا

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م
كورونا
كورونا
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول"، إذ قال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء"، مشيرًا أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "أهم شيء أن هناك معايير للصحة والسلامة المهنية يجب توفرها، وهي ليست صعبة التحقيق إلا أنها تتطلب مستوى معين من الوعي، وأن هدف الضمان الاجتماعي توفير مظلة حماية من المخاطر". وشدد الرزاز على تفعيل آلية تداول العملات إلكترونيا، لما يسببه التعامل الورقي بالعملات من خطورة في سرعة
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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 696 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 909 حالات مؤكدة من أصل 18861 تحليلا، إذ قالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تعقيم الحرمين

رئاسة الحرمين تبدأ تعقيم الكعبة قبل رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، عملية تعقيم ثوب وسطح الكعبة قبل بدء شهر رمضان، معلنة عن جدول لأئمة التراويح التي تقام دون مصلين، وأيضا صدور موافقة من خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.
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السعودية تسمح بإقامة «التراويح» في الحرمين بشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، موضحة أنه بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. وقررت الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
علم الاردن

بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.
كورونا والحجر الصحي (8)

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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