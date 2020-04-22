شوقي علام: الصيام يقوي مناعة الإنسان لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا، لافتا أن مجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان أمينًا على نفسه، مشيرا أن مريض السكر يفطر في حالة الخطر الشديد. وعن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»، أكد مفتي الجمهورية خلال البرنامج، أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، لافتًا أنها لم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.

وأضاف علام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «تحدثنا مع أطباء وعلماء في الفيروسات والمناعة وكل التخصصات الطبية على مدار الفترة الماضية، وتناقشنا حول تاثير الفيروس وكان الإجماع على أن مكافحته تحتاج تقوية مناعة الإنسان، وهناك تدابير من الدولة وطرق تغذية لتحقيق ذلك ولكن الصوم تم