وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ ص

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توقف النشاط الرياضي بمصر كان بالتدريج، وأنه جاء وفقا للالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "طوال هذه الفترة هناك رؤية من جانبنا، ودراسة مع وضع عدة سيناريوهات وفقا لأي مستجدات والظروف التي تمر بها البلاد، وحرصت على الاجتماع بعمرو الجنايني، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، لبحث ترتيبات عودة النشاط الكروي، وهناك سيناريوهات موضوعة لعودة المسابقات المحلية في حال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر، والانتهاء من أزمة كورونا".

وأوضح صبحي: "اتحاد الكرة وضع أكثر من سيناريو، تحسبا لعودة النشاط الرياضي الفترة المقبلة، والتي من ضمنها أن فترة إعداد الأندية ستكون من 3 إلى 4 أسابيع، ومن المفترض أن يقدم ملفا بهذا خلال الأيام المقبلة، وذلك تحسبا لاتخاذ قرار من الدولة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى". وتابع: "المنظومة الرياضية بأكملها