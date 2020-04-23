رياضة

وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ ص
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توقف النشاط الرياضي بمصر كان بالتدريج، وأنه جاء وفقا للالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "طوال هذه الفترة هناك رؤية من جانبنا، ودراسة مع وضع عدة سيناريوهات وفقا لأي مستجدات والظروف التي تمر بها البلاد، وحرصت على الاجتماع بعمرو الجنايني، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، لبحث ترتيبات عودة النشاط الكروي، وهناك سيناريوهات موضوعة لعودة المسابقات المحلية في حال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر، والانتهاء من أزمة كورونا".
وأوضح صبحي: "اتحاد الكرة وضع أكثر من سيناريو، تحسبا لعودة النشاط الرياضي الفترة المقبلة، والتي من ضمنها أن فترة إعداد الأندية ستكون من 3 إلى 4 أسابيع، ومن المفترض أن يقدم ملفا بهذا خلال الأيام المقبلة، وذلك تحسبا لاتخاذ قرار من الدولة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى". وتابع: "المنظومة الرياضية بأكملها
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أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

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تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"،ةعن فترته في قيادة الفراعنة، والتي حقق خلالها 3 ألقاب إفريقية، قائلا: "نجحت في تحقيق 3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية، بعد بناء جيل قوي من اللاعبين، بدأت بضم 42 لاعبا حتى وصلت للمجموعة التي حققت معها إنجازات كبيرة، واعتمدت دائما على تقديم الكرة الجميلة منذ بدايتي التدريبية، والتي ساعدتني على تحقيق لقبي كأس مصر والسوبر المصري مع المقاولون العرب عندما كان الفريق بالدرجة الثانية، على حساب الأهلي والزمالك".
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وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "من الآخر"، إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وإن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، والأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر، مضيفا: "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
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الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
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وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
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المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".
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