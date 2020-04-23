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السيسي يوافق على اتفاقيتين للتعاون الجمركي

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 230 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها، لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت، طوال
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الكويت.

«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
عمالة مصرية في الكويت

موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارا من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
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شوقي علام: الصيام يقوي مناعة الإنسان لمواجهة كورونا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا، لافتا أن مجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان أمينًا على نفسه، مشيرا أن مريض السكر يفطر في حالة الخطر الشديد. وعن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»، أكد مفتي الجمهورية خلال البرنامج، أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، لافتًا أنها لم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.
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البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس بسبب كورونا

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل اجتماع المجمع المقدس المقرر عقده دورة مايو القادم إلى نوفمبر القادم، نظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا الموجودة في العالم، التي دفعت مصر ودول أخرى لإجراءات احترازية أهمها تقليل التجمع. كما قرر قداسة البابا تواضروس- حسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- تأجيل اجتماع لجان المجمع المقدس، ورسامة الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020. ومنذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا اتخذت مصر ودول أخرى قرارات حظر تجوال ومنع للتجمع.
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قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.
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السيسي يقرر منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. وشمل القرار كذلك المجندين أو المستحقين عنهم، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
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تعديل بروتوكول «كيوتو».. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
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