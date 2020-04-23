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الصين تتبرع بـ30 مليون دولار إضافية للصحة العالمية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والأنظمة الصحية في الدول النامية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية، مضيفا أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.
وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية، أدى إلى حدوث ارتباك داخل إدارته، في الوقت الذي يدور فيه جدل بين مسؤولي الإدارة حول معنى القرار وما إذا كان يجب حماية بعض البرامج التي تشرف عليها الوكالة من الاستقطاعات. ودفع بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية، خلال الأيام التي
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كورونا والحجر الصحي (2)

ألمانيا تُوافق على أول تجربة سريرية للقاح كورونا

قالت الهيئة التنظيمية لمعهد "بول إيرليخ" (PEI)، إن ألمانيا أقرت أول تجربة سريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا الجديد. وفي بيان صادر يوم الأربعاء، قال المعهد الطبي إن هذا التفويض هو نتيجة "تقييم دقيق لملف المخاطر/الفوائد المحتملة للقاح المرشح". وطوّر اللقاح المحتمل، المسمى BNT162، من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech بالتعاون مع شركة Pfizer العملاقة للأدوية في الولايات المتحدة. ويجري التخطيط أيضا لاختبارات لقاح BNT162 في الولايات المتحدة، وستبدأ عندما يتم الحصول على الموافقة التنظيمية للاختبار البشري هناك.
كورونا والحجر الصحي (10)

إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
كوريا - كورونا

وفيات كورونا في الصين صفر ورفع آخر القيود عن «ووهان»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، ومن المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.
عائلة مصابة بكورونا

«كورونا» يصيب عائلة إسبانية بالكامل بينهم 11 طفلًا

أصيبت عائلة إسبانية بأكملها بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19"، ومن بين المصابين 11 طفلًا، ويخضع أفراد العائلة في الوقت الحالي للعزل الصحي الصارم بمنزلهم. وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن أفراد عائلة "سيبريان جيرفاس" اضطروا لحبس أنفسهم في منزلهم بمدينة "Valladolid" أو "بلد الوليد" الواقعة شمال غرب إسبانيا، بعد تشخيص إصابة كل فرد منهم بالفيروس المميت. كانت الأم "إيرين جيرفاس" هي أول فرد من أفراد هذه العائلة يتم التأكد من إصابته بـ"كورونا".
بريطانيا - كورونا

ارتفاع وفيات وباء «كورونا» في إسرائيل إلى 51 حالة

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 51 حالة، كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و611 حالة، موضحة أن 141 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وصفت أعراض 7 آلاف و643 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 585 بصورة كاملة. وأشار التقرير إلى أن السلطات تبحث فرض المزيد من التدابير المشددة في العديد من المدن، مضيفا أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على هذه التدابير اليوم.
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