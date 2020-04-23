الصين تتبرع بـ30 مليون دولار إضافية للصحة العالمية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والأنظمة الصحية في الدول النامية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية، مضيفا أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية، أدى إلى حدوث ارتباك داخل إدارته، في الوقت الذي يدور فيه جدل بين مسؤولي الإدارة حول معنى القرار وما إذا كان يجب حماية بعض البرامج التي تشرف عليها الوكالة من الاستقطاعات. ودفع بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية، خلال الأيام التي

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية، أدى إلى حدوث ارتباك داخل إدارته، في الوقت الذي يدور فيه جدل بين مسؤولي الإدارة حول معنى القرار وما إذا كان يجب حماية بعض البرامج التي تشرف عليها الوكالة من الاستقطاعات.



ودفع بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية، خلال الأيام التي تلت تعليق ترامب التمويل لمنظمة الصحة العالمية لفترة من 60 إلى 90 يوما من أجل المراجعة، بأنه بغض النظر عن ذلك، بأنه يجب أن تحصل المنظمة على أقل بكثير من ما بين 400 إلى 500 مليون دولار تتلقاها من الولايات المتحدة كل عام، ويرون المراجعة كوسيلة لإعادة توجيه الأموال بشكل دائم إلى منظمات أخرى تركز على قضايا الرعاية الصحية.



