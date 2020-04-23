عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة أرشيفية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".

وأوضح عباس: "في هذا السياق أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا". ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها، والتي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود