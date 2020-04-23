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عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة أرشيفية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة أرشيفية
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
وأوضح عباس: "في هذا السياق أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا". ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها، والتي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود
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ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة

دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.
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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 696 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 909 حالات مؤكدة من أصل 18861 تحليلا، إذ قالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل.
كورونا والحجر الصحي (10)

رئيس وزراء الأردن: نجحنا في المرحلة الأولى من كورونا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول"، إذ قال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء"، مشيرًا أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
قوات الاحتلال

مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية دهس

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز العسكرية، بعد أن هاجم بسيارته الحاجز، وطعن جنديا إسرائيليا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، قرب بيت لحم، وتناقلت وسائل الإعلام العبرية الخبر، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على إبراهيم محمد إبراهيم حجاز هلسه (25 عاما)، إثر تنفيذه عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".
الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
كورونا في إسرئيل

إسرئيل تسجل 9 وفيات جديدة بـ«كورونا» لترتفع إلى 167

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 167 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن مسنا (96 عاما) توفي في مستشفى "لانيادو" في مدينة نتانيا، وكانت حالته خطيرة جدا، علما أنه عانى الكثير من الأمراض المزمنة، بينما أعلنت مستشفى "بوريا" في طبريا عن وفاة مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" حيث توفي 18 مسنا جراء إصابتهم، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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