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أمريكا تدعو الصين لفتح مختبراتها للتفتيش حول كورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) التي تعصف بالعالم، داعيا بكين للسماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت، مع رفض استبعاد أن يكون الفيروس القاتل تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة، متابعا: "عليكم أن تتذكروا، أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين، هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".
وأضاف بومبيو: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة، بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي"، مشيرا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها. وجدد المخاوف من أن الصين لم تشارك نموذجا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميا باسم "سارس-كوف-2"، مضيفا: "لا زلنا لا نمتلك نموذجا
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دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.
دونالد ترامب

ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
طائرة-مسيرة (4)

أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
كورونا والحجر الصحي (13)

أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
علاج-كورونا

الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".
مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
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