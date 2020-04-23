أمريكا تدعو الصين لفتح مختبراتها للتفتيش حول كورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) التي تعصف بالعالم، داعيا بكين للسماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت، مع رفض استبعاد أن يكون الفيروس القاتل تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة، متابعا: "عليكم أن تتذكروا، أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين، هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وأضاف بومبيو: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة، بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي"، مشيرا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها. وجدد المخاوف من أن الصين لم تشارك نموذجا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميا باسم "سارس-كوف-2"، مضيفا: "لا زلنا لا نمتلك نموذجا