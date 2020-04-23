صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس (نهاية جلسات الأسبوع)، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 551 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 1043.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1126.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1082.3 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسات، أمس الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 373.1 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ نحو 30.8 ألف