سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس (نهاية جلسات الأسبوع)، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 551 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 1043.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1126.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1082.3 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسات، أمس الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 373.1 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ نحو 30.8 ألف
اقرأ المزيد
الإنتاج-الصناعي

1.2 تريليون جنيه قيمة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه. وذلك وفقا لنتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، والذي أجراه الجهاز وأعلنه اليوم باستخدام 36 استمارة لكل من عينة التعداد الاقتصادي والإحصاءات الجارية.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30 " بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وارتفع مؤشر egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 107.6 نقطة، بينما تراجع موشر الأوسع نطاقا " egx100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.

التموين تطرح كوبونات سلع غذائية بفئات تصل ل100 جنيه لغير القادرين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنية. وأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات تأتي في اطار دعم التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 737 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1701 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30 " بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وارتفع مؤشر egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 107.6 نقطة، بينما تراجع موشر الأوسع نطاقا " egx100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي ينخفض

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و394 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1468 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و883 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و 935 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]