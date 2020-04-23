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«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
الكويت - صورة أرشيفية
الكويت - صورة أرشيفية
دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد عدد من المتبرعين، أن مشاركتهم في الحملة, تعد ضرورة وواجبا إنسانيا تجاه كل محتاج لقطرة دم من المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت، إيمانا منهم بحتمية الوقوف إلى جانب القطاع الصحي الكويتي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية.وشدد المشاركون في الحملة، على أنهم يمثلون عينة بسيطة من جموع المصريين الراغبين
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عمالة مصرية في الكويت

موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارا من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
السيسي (5)

السيسي يوافق على اتفاقيتين للتعاون الجمركي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 230 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

شوقي علام: الصيام يقوي مناعة الإنسان لمواجهة كورونا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا، لافتا أن مجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان أمينًا على نفسه، مشيرا أن مريض السكر يفطر في حالة الخطر الشديد. وعن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»، أكد مفتي الجمهورية خلال البرنامج، أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، لافتًا أنها لم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس بسبب كورونا

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل اجتماع المجمع المقدس المقرر عقده دورة مايو القادم إلى نوفمبر القادم، نظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا الموجودة في العالم، التي دفعت مصر ودول أخرى لإجراءات احترازية أهمها تقليل التجمع. كما قرر قداسة البابا تواضروس- حسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- تأجيل اجتماع لجان المجمع المقدس، ورسامة الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020. ومنذ الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا اتخذت مصر ودول أخرى قرارات حظر تجوال ومنع للتجمع.
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كورونا 7

بأيدٍ مصرية.. إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، نجاح فريق بحثي في الجامعة في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية، لدعم المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحًا أن الجامعة وضعت خطة لتصنيع الجهاز محليًّا لمواجهة الفيروس الذي يسبب التهابات في الجهاز التنفسي تؤثر على الرئتين، حيث يعاني المصابون من ضيق التنفس الشديد، وقد يسبب الفيروس تلف الرئتين، ما يؤدي لتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعمًا لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية، وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة، وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
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