«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

الكويت - صورة أرشيفية

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد عدد من المتبرعين، أن مشاركتهم في الحملة, تعد ضرورة وواجبا إنسانيا تجاه كل محتاج لقطرة دم من المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت، إيمانا منهم بحتمية الوقوف إلى جانب القطاع الصحي الكويتي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية.وشدد المشاركون في الحملة، على أنهم يمثلون عينة بسيطة من جموع المصريين الراغبين