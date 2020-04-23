جريمة

غرق غطاس خلال انتشال جثمان من ترعة المريوطية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص
غطاس - صورة أرشيفية
غطاس - صورة أرشيفية
يكثف رجال الإنقاذ النهري وغواصون، جهودهم في البحث عن غواص زميل لهم، غرق خلال تأدية واجبه، بانتشال جثمان شاب من داخل ترعة المريوطية، إذ إن الفقيد وزملاءه هرعوا إلى ترعة المريوطية، فور ورود بلاغ إليهم بسقوط شابين شقيقين في ترعة المريوطية، وأنقذوا حياة أحدهما، بينما تبين لهم غرق الثاني، واستمروا في البحث عن جثمانه، لطمأنة ذويه وتسليمهم الجثمان لإكرام المتوفى ودفنه، لكن جهود رجال الغطس المضنية، أودت بحياة أحدهم، ليغرق شهيدا للواجب والإنسانية، ويكثف زملاؤه بدورهم البحث عن جثمانه.
البداية بتلقي المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد بسقوط شقيقين بإحدى الترع، ما أسفر عن غرق أحدهما وإنقاذ الآخر. وتم الاستعانة بعدد من الغواصين للبحث عن جثمان الشاب الغارق، وخلال مواصلة عمليات البحث، تعرض غواص للغرق، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب بعد مرور
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

غرق شاب في بالمنوفية.. أراد الاحتفال بشم النسيم

بالتزامن مع حلول الربيع، والاحتفال بيوم شم النسيم، قرر شاب ممارسة عاداته المألوفة في الاحتفالات بهذا اليوم، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، إذ نزل إلى ترعة النعناعية بمحافظة المنوفية بقصد الاستحمام والاحتفال، لكنه فقد توازنه ولم يتمكن من متابعة السباحة وغرق في مياه الترعة وفارق الحياة وجرفه التيار، وتمكن عدد من أهالي قرية عزبة الزهارنة بمركز أشمون، من انتشال جثمان الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار الشرطة.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
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