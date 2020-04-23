غرق غطاس خلال انتشال جثمان من ترعة المريوطية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

غطاس - صورة أرشيفية

يكثف رجال الإنقاذ النهري وغواصون، جهودهم في البحث عن غواص زميل لهم، غرق خلال تأدية واجبه، بانتشال جثمان شاب من داخل ترعة المريوطية، إذ إن الفقيد وزملاءه هرعوا إلى ترعة المريوطية، فور ورود بلاغ إليهم بسقوط شابين شقيقين في ترعة المريوطية، وأنقذوا حياة أحدهما، بينما تبين لهم غرق الثاني، واستمروا في البحث عن جثمانه، لطمأنة ذويه وتسليمهم الجثمان لإكرام المتوفى ودفنه، لكن جهود رجال الغطس المضنية، أودت بحياة أحدهم، ليغرق شهيدا للواجب والإنسانية، ويكثف زملاؤه بدورهم البحث عن جثمانه.

البداية بتلقي المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد بسقوط شقيقين بإحدى الترع، ما أسفر عن غرق أحدهما وإنقاذ الآخر. وتم الاستعانة بعدد من الغواصين للبحث عن جثمان الشاب الغارق، وخلال مواصلة عمليات البحث، تعرض غواص للغرق، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب بعد مرور