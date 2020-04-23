تسمم أسرة بسوهاج.. والأم: «نسيت الأكل برة الثلاجة»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

تسمم - صورة تعبيرية

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص أسباب تسمم أسرة، مكونة من ربة منزل و3 أطفال، جاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفي طما المركزي في سوهاج، وذلك للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد ادعاء المصابين تعرضهم للتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بقرية الحديقة مركز طما، وطلبت النيابة التحريات الأمنية للتحقق من الشبهة الجنائية، كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابة الأولى، والتى رجحت تسممها وأسرتها بسبب سهوها ولم تتهم أحدًا بالوقوف خلف إصابتها وأطفالها.

وبانتقال المحقق إلى المستشفى لسؤال المصابة الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد ونفت الشبهة الجنائية، ونفت وجود أية خلافات لها مع آخرين، ورجحت حدوث التسمم بسبب نسيانها الطعام فترة من الوقت خارج الثلاجة، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم. كان