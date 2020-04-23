شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين بشهر رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - صورة أرشيفية

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الطيب أن هذا العام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، ومن الضروري استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة، مهيبًا بضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، فالشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب. وأعرب عن أمله في أن يعيد المولى

وأكد الطيب أن هذا العام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، ومن الضروري استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة، مهيبًا بضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، فالشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.



وأعرب عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.



