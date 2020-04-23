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مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما

عمل مدرسا مسرحيا بوزارة التعليم في بداية حياته، وانطلق نحو الشهرة في فيلم "المدبح" مع نادية الجندي، وقدم دوره الأشهر "عبده القماش" مع عادل إمام، ورحل في ظروف غامضة
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
أنور إسماعيل - صورة أرشيفية
أنور إسماعيل - صورة أرشيفية
ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
وتأكيدا على موهبته، لا يعطي الفرصة للمشاهد حتى يفيق من دهشته، فتجده يقدم دور "الوزير" في فيلم "الإرهاب"، وهو "الحاج راضوان" كبير البلد في فيلم "آه يا بلد آه"، هو صاحب كل الشخصيات، الفلاح، والوزير وابن البلد والمعلم هو الفنان الكبير أنور إسماعيل. في 1 أغسطس عام 1929 بمحافظة الشرقية ولد الفنان أنور إسماعيل،
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نعيمة-عاكف

في ذكرى رحيل نعمية عاكف.. رحلتها مع السيرك والسرطان

يوافق اليوم 23 أبريل ذكرى رحيل الراقصة والممثلة المصرية نعيمة عاكف، والتي تميزت أيضا في تقديم فن المونولوج بمهارة بارزة، وأسعدت الملايين بفنها، لكن هاجمها المرض في سن صغير، وأنهى حياتها، التي كانت مليئة بالسيرك والفن، وتوفت في سن الثلاثينات عام 1966. ولدت نعيمة في مدينة طنطا، وكان والدها يتملك سيركا، يعرض من خلاله الاحتفالات في مولد السيد البدوي، ومن هنا خرجت نعيمة للنور، وقدمت مجموعة من الأفلام الرائعة، بما في ذلك بحر الغرام، جنة ونار، فتاة السيرك، وكان آخر أفلامها أمير الدهاء.
محمود-عبد-العزيز (1)

أحمد فهمي عن محمود عبد العزيز: «كاريزما لن تتكرر»

استعاد الفنان أحمد فهمي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بنشر صورة مجمعة تجمع بينه وبين الراحل وآخرى بين زوجته الفنانة هنا الزاهد مع الفنان محمود عبد العزيز على حسابه عبر إنستجرام، علق عليها قائلا: «كاريزما لم ولن تتكرر على الشاشة وفى الحياة.. موهبة وثقافة وحضور مرعب بمعنى الكلمة.. إللي اتعامل معاك محظوظ وإللي مكنش له حظ فاته كتير.. دائما الأقرب إلى قلبي.. الله يرحمك يا أستاذنا.. الساحر". ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني الماراثون الرمضاني بمسلسل: "رجالة البيت".
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
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ناهد عز العرب

فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
الفنان أحمد دياب

وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.
تشييع جثتما والدة دنيا عبد العزيز‎ (4)

بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
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