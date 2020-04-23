مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما
عمل مدرسا مسرحيا بوزارة التعليم في بداية حياته، وانطلق نحو الشهرة في فيلم "المدبح" مع نادية الجندي، وقدم دوره الأشهر "عبده القماش" مع عادل إمام، ورحل في ظروف غامضة
تحرير:محمد أبو زيد
٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
أنور إسماعيل - صورة أرشيفية
ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
وتأكيدا على موهبته، لا يعطي الفرصة للمشاهد حتى يفيق من دهشته، فتجده يقدم دور "الوزير" في فيلم "الإرهاب"، وهو "الحاج راضوان" كبير البلد في فيلم "آه يا بلد آه"، هو صاحب كل الشخصيات، الفلاح، والوزير وابن البلد والمعلم هو الفنان الكبير أنور إسماعيل.
في 1 أغسطس عام 1929 بمحافظة الشرقية ولد الفنان أنور إسماعيل،
وتأكيدا على موهبته، لا يعطي الفرصة للمشاهد حتى يفيق من دهشته، فتجده يقدم دور "الوزير" في فيلم "الإرهاب"، وهو "الحاج راضوان" كبير البلد في فيلم "آه يا بلد آه"، هو صاحب كل الشخصيات، الفلاح، والوزير وابن البلد والمعلم هو الفنان الكبير أنور إسماعيل.
في 1 أغسطس عام 1929 بمحافظة الشرقية ولد الفنان أنور إسماعيل، لأسرة فنية هو شقيق المخرج فايق إسماعيل والفنان محيي إسماعيل والموسيقار الراحل علي إسماعيل والفنان الراحل جمال إسماعيل، في عام 1959 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للتمثيل، وبعدها بعام حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.
عمل مدرسا مسرحيا بوزارة التربية والتعليم، لينتقل بعدها للعمل بالمسرح القومي، وقدم في بداياته أدوارا صغيرة لتكون انطلاقته الحقيقة في فيلم "المدبح" مع نادية الجندي ليقدم واحدا من أهم أدواره ويكون من بعده حاضرا في حسبان المخرجين وتتوالى أعماله في السينما.
قدم أنور إسماعيل عدة أفلام، لعل أشهرها دور "عبده القماش" في فيلم "النمر والأنثى" عام 1987 مع عادل إمام والذي حقق من خلاله شهرة واسعة تليق بموهبته في تجسيد أدوار الشر، وقدم دور "الوزير" في فيلم الإرهاب مع فاروق الفيشاوي ونادية الجندي، وفي فيلم "آه يا بلد آه" مع ليلى علوي وفريد شوقي، قدم شخصية "الحاج راضوان" كبير البلد، لم يترك أنور اسماعيل عملا حتى ترك عليه بصمته.
كان أيضا للمسرح نصيبا كبيرا من موهبته وشارك في عدة مسرحيات لعل أبرزها "حلاق بغداد"، و"الفتى مهران" و"بلدي يا بلدي" و"عودة الغائب".
وفي التليفزيون قدم العديد من المسلسلات منها "الشريد، ألف ليلة وليلة، الدنيا وأنا، الشعراء والصعاليك، و لا يا ابنتي العزيزة، وأعمال دينية منها مسلسلي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"القضاء في الإسلام" ويبقى دور "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" مع محمود مرسي وفردوس عبد الحميد من أشهر أدواره.
وما بين المسرح والتليفزيون والسينما قدم أنور إسماعيل ما يقرب من 150 عملا فنيا خلال مشواره الفني، ورحل عن عالمنا في يوم مثل هذا اليوم 23 أبريل من عام 1989 عثر على جثته داخل شقة بحي السيدة زينب بالقاهرة في ظروف غامضة، تداولت عدة روايات حول وفاته منها أنها بسبب جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، وهو ما نفته أسرته في ذلك الوقت، وفي النهاية قيدت الواقعة ضد مجهول.