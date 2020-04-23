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الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
انتاج ملابس طبية - صورة أرشيفية
انتاج ملابس طبية - صورة أرشيفية
كشفت الصين، اليوم الخميس، عن أول ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد على التخفيف من النقص في هذه الملابس بسبب الاستهلاك الكبير ودورة الإنتاج الطويلة، وذكرت إدارة المنتجات الطبية في بكين، في بيان لها، اليوم، أن الملابس التي تنتجها شركة "بي دبليو تكستايل" حصلت على الموافقة لدخول السوق، وأنها اجتازت التجارب السريرية ويمكن إعادة استخدامها 10 مرات، وأظهرت نتائج الاختبارات أن الملابس الواقية الجديدة، المصنوعة من مادة مركبة ثلاثية الطبقات، تجاوزت المعايير الوطنية الصينية لملابس الحماية الطبية من حيث الخصائص الرئيسية.
وتتميز هذه الملابس بالقوة وكفاءة الترشيح ومقاومة الدم الصناعي والمياه. من ناحية أخرى، سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي. وأفادت السلطات الصحية الصينية، صباح اليوم، بأن من بين الحالات الـ10 الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج،
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
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فيروس- كورونا (15)

بكين تتحول إلى حصن منيع خوفًا من عودة «كورونا»

أغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى وباء كوفيد-19 من مناطق أخرى. وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير، منعت الصين الأجانب من دخول البلاد مع قلق السلطات من زيادة الحالات المستوردة من الخارج، على الرغم من أن معظمهم من المواطنين الصينيين. لكن بكين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت حجرا صحيا صارما لمدة 14 يوما على الواصلين من أجزاء أخرى من الصين، حتى لو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، وهو إجراء غير مطلوب في مدن صينية أخرى.
كوريا - كورونا

الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.
عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
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