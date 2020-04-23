الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

انتاج ملابس طبية - صورة أرشيفية

كشفت الصين، اليوم الخميس، عن أول ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد على التخفيف من النقص في هذه الملابس بسبب الاستهلاك الكبير ودورة الإنتاج الطويلة، وذكرت إدارة المنتجات الطبية في بكين، في بيان لها، اليوم، أن الملابس التي تنتجها شركة "بي دبليو تكستايل" حصلت على الموافقة لدخول السوق، وأنها اجتازت التجارب السريرية ويمكن إعادة استخدامها 10 مرات، وأظهرت نتائج الاختبارات أن الملابس الواقية الجديدة، المصنوعة من مادة مركبة ثلاثية الطبقات، تجاوزت المعايير الوطنية الصينية لملابس الحماية الطبية من حيث الخصائص الرئيسية.

وتتميز هذه الملابس بالقوة وكفاءة الترشيح ومقاومة الدم الصناعي والمياه. من ناحية أخرى، سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي. وأفادت السلطات الصحية الصينية، صباح اليوم، بأن من بين الحالات الـ10 الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج،