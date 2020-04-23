رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

رضا عبد العال - صورة أرشيفية

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".

وأبدى عبد العال، دهشته من تولي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، منصبه رغم توليه المنصب من قبل ثم المنتخب الأول، موضحا أن اختيار حسام البدري لقيادة الفراعنة، عليه علامات استفهام، لأن البدري ابتعد عن التدريب. واتهم نجم الأهلي وليد سليمان بتعمد إيذاء منافسيه، موضحا أن تاريخ سليمان يشهد على إصابة