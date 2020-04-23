رياضة

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
رضا عبد العال - صورة أرشيفية
رضا عبد العال - صورة أرشيفية
طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
وأبدى عبد العال، دهشته من تولي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، منصبه رغم توليه المنصب من قبل ثم المنتخب الأول، موضحا أن اختيار حسام البدري لقيادة الفراعنة، عليه علامات استفهام، لأن البدري ابتعد عن التدريب. واتهم نجم الأهلي وليد سليمان بتعمد إيذاء منافسيه، موضحا أن تاريخ سليمان يشهد على إصابة
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احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توقف النشاط الرياضي بمصر كان بالتدريج، وأنه جاء وفقا للالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "طوال هذه الفترة هناك رؤية من جانبنا، ودراسة مع وضع عدة سيناريوهات وفقا لأي مستجدات والظروف التي تمر بها البلاد، وحرصت على الاجتماع بعمرو الجنايني، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، لبحث ترتيبات عودة النشاط الكروي، وهناك سيناريوهات موضوعة لعودة المسابقات المحلية في حال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر، والانتهاء من أزمة كورونا".
أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
فاروق-جعفر

فاروق جعفر: بقاء كارتيرون في الزمالك ضرورة

قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض رفع نجومية بعض لاعبيه الأجانب مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، فهما ثنائي رائع ولكن لعبهما للزمالك ساهم في رفع شعبيتهما، متابعا: "الأهلي والزمالك لا يقلان عن أندية أوروبية عديدة على مستوى الشعبية في الوطن العربي، وهذه الجماهيرية الواسعة جعلت ساسي وبن شرقي، بعدما حققا بطولات للزمالك، من أفضل نجوم الكرة العربية حاليا، والزمالك نجح في الفترة الماضية بسبب قوة إدارته التي استقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين، كما أن بقاء كارتيرون مديرا فنيا للفريق أصبح ضرورة".
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اتحاد-الكرة (1)

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
احمد-فتحى

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
محمد الشناوي

مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".
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