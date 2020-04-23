جريمة

حبس عصابتين لسرقة مهمات الطرق في «زمن الكورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
خردة - صورة أرشيفية
خردة - صورة أرشيفية
امتلأت البيوت بالأهالي والأطفال في ظل غلق المدارس والحضانات والكثير من الأشغال اليومية، ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما حد من جرائم سرقة المنازل، فيبدو أن اللصوص وجدوا لهم وجهة أخرى، ألا وهى سرقة مهمات الطرق، ومعدات إنشاء الكباري، وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بسرقة أجزاء من الكباري المعدة للإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، ورد المضبوطات إلى شركة المقاولات المعنية بتشييد الكباري.
غفل اللصوص أن قوات الأمن ساهرة منتشرة في الطرق لحفظ الحالة الأمنية، وهو ما أسقطهم أكمنة أمنية، ففي البداية رصد رجال الأمن شخصين يستقلان دراجة نارية "تروسيكل"، وبحوزتهما 72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال، وأدوات ومواسير حديدية، وبسؤالهما عن مصدرها ارتبكا، فاشتبه رجال الأمن في كونها مسروقة من الطرق
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
حملات-ازاله (3)

حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (1)

تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
قضية-الرشوة (2)

سقوط مستريح استولى على 600 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بعد تعدد بلاغات ضده، تفقد قيامه بالإستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها، ومنحهم أرباح تزيد نسبتها عن 30% من قيمة رأس المال، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ مستحقات الشاكين لديه، وذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
مشاجرة-السلام‎

فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين
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