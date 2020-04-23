حبس عصابتين لسرقة مهمات الطرق في «زمن الكورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

خردة - صورة أرشيفية

امتلأت البيوت بالأهالي والأطفال في ظل غلق المدارس والحضانات والكثير من الأشغال اليومية، ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما حد من جرائم سرقة المنازل، فيبدو أن اللصوص وجدوا لهم وجهة أخرى، ألا وهى سرقة مهمات الطرق، ومعدات إنشاء الكباري، وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بسرقة أجزاء من الكباري المعدة للإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، ورد المضبوطات إلى شركة المقاولات المعنية بتشييد الكباري.

غفل اللصوص أن قوات الأمن ساهرة منتشرة في الطرق لحفظ الحالة الأمنية، وهو ما أسقطهم أكمنة أمنية، ففي البداية رصد رجال الأمن شخصين يستقلان دراجة نارية "تروسيكل"، وبحوزتهما 72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال، وأدوات ومواسير حديدية، وبسؤالهما عن مصدرها ارتبكا، فاشتبه رجال الأمن في كونها مسروقة من الطرق