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ميركل: ألمانيا لا تزال في بداية فيروس «كورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
ميركل
ميركل
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام مجلس النواب (البوندستاج)، اليوم الخميس، أن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة، قائلة: "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية، اكتسبنا بعض الوقت، وتم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أن منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه لألمانيا، ونحن ندعمها في مهامها"، لتنأى بذلك عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوقف تمويل بلاده للمنظمة.
وكان قد ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شددا على أهمية تنسيق الجهود في مواجهة كورونا بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الروسية. وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس" لرئاسة حزبها (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)،
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
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انجيلا-ميركل

ميركل تنتقد الإفراط في النقاش حول تخفيف قيود كورونا

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى " مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مشاركين في المؤتمر.
أولاف شولتس

ألمانيا تحث مواطنيها على التعايش مع الحياة الجديدة

ناشد أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD)، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء، وطالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الخطيرة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع، لكنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما".
أنجيلا-ميركل

مع تراجع معدلات الإصابة بكورونا.. ألمانيا تدرس تخفيف القيود

قبيل اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء، بدأ ساسة بارزون في البلاد مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنه سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا. ويأتي ذلك مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
أنجيلا-ميركل

ميركل تعلق على تدابير كورونا إيجابيا: هناك بارقة أمل

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. وقالت ميركل إن "هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته. وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.
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