ميركل: ألمانيا لا تزال في بداية فيروس «كورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام مجلس النواب (البوندستاج)، اليوم الخميس، أن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة، قائلة: "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية، اكتسبنا بعض الوقت، وتم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أن منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه لألمانيا، ونحن ندعمها في مهامها"، لتنأى بذلك عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوقف تمويل بلاده للمنظمة.

وكان قد ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شددا على أهمية تنسيق الجهود في مواجهة كورونا بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الروسية. وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس" لرئاسة حزبها (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)،