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كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، يحكي قصة كنز، سيعطيه لأحفاده وأبنائه. وحقق هنيدي شهرة كبيرة في مجال تأدية الأصوات بأفلام الرسوم المتحركة، فقدم تيمون وبومبا، والأسد الملك، وشركة المرعبين المحدودة في دور "مارد وشوشني". وكان من المفترض أن يبدأ في تصوير فيلمه السينمائي "النمس والإنس"، لكن توقف نتيجة
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دراما وكوميدي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني، وأعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما والكوميدي لجمهورها، فقناة cbc أعلنت عن مواعيد عرض مسلسلاتها، ويعرض على شاشتها مسلسلات "رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي الساعة السادسة والنصف مساءً، و"ليالينا 80" لغادة عادل وإياد نصار الساعة الثامنة مساءً، و"نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"فرصة تانية" لياسمين صبري الساعة الثانية منتصف الليل، و"خيانة عهد" ليسرا الساعة 11 مساءً.
رامز-جلال (1)

«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
اياد-نصار

إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
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عبير- صبرى

عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".
خالد-عليش (3)

خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
محمد هنيدى

محمد هنيدي في تحدٍ جديد للقضاء على الملل

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحولت الحياة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق الفنانون العديد من المبادرات والتحديات، للتغلب على الملل والاكتئاب، وشارك الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، في تحدٍ، يتضمن الإجابة على أسئلة عشوائية، من خلال أحد التقنيات على تطبيق "انستجرام".
محمود-حميدة (1)

بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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