كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

محمد هنيدي - صورة أرشيفية

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، يحكي قصة كنز، سيعطيه لأحفاده وأبنائه. وحقق هنيدي شهرة كبيرة في مجال تأدية الأصوات بأفلام الرسوم المتحركة، فقدم تيمون وبومبا، والأسد الملك، وشركة المرعبين المحدودة في دور "مارد وشوشني". وكان من المفترض أن يبدأ في تصوير فيلمه السينمائي "النمس والإنس"، لكن توقف نتيجة