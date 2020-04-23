السيسى يهنئ المصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها، اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم"، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب

وقال السيسي: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم"، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.



وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة مزيدا من الأمان والتقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".



