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السيسى يهنئ المصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها، اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السيسي: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم"، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
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شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين بشهر رمضان

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

صندوق «تحيا مصر» يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية

أنهى صندوق تحيا مصر المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا، وتضمت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلا في 44 قرية، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان، لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن المشروع يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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السيسي يعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي: عمل بطولي

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية.
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