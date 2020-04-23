ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص

حملة أمنية - صورة أرشيفية

شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.

وفي مجال القضايا التموينية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة في ضبط 13 قضية تموينية متنوعة، تتمثل في: 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية