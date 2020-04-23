جريمة

ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص
حملة أمنية - صورة أرشيفية
حملة أمنية - صورة أرشيفية
شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.
وفي مجال القضايا التموينية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة في ضبط 13 قضية تموينية متنوعة، تتمثل في: 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
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