مقتل شاب بطلق ناري فى الهرم.. وجهود لكشف هوية المتهم

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

قتيل - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بتشريح جثمان شاب لقي مصرعه بطلق ناري في نطاق قسم شرطة الهرم، وذلك للتحقق من سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، وبيان نوع السلاح الناري وعيار الطلقات المستخدمة في الجريمة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء خبراء الطب الشرعي من تأدية عملهم، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالفحص والتحري لبيان هوية القاتل، ودوافعه لارتكاب الجريمة، وسرعة القبض عليه للتحقيق معه باتهامات القتل العمد وحيازة سلاح ناري وحيازة ذخيرة لذات السلاح، علاوة على استدعاء شهود العيان إلى سراي النيابة لسماع إفادتهم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شخص نتيجة إطلاق النار عليه بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى "كريم " أطلق شاب آخر النار عليه، ما أسفر عن مقتله، وفر هاربا، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالواقعة وإحالته