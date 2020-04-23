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التخطيط تطلق منصة التعليم الرقمي بمواصفات عالمية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الحالي في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا دفع للتفكير في دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل التدريب للمتدربين.
وأوضحت السعيد أن استخدام التواصل عن بعد ساهم بإيجابية في مواجهة الوضع الراهن الذي سببه ظهور فيروس كورونا المستجد. وأكدت أن الأزمة العالمية الحالية تفرض تحديات كثيرة لكنها تقدم فى الوقت نفسه عددًا من الفرص التي يمكن استغلالها، متابعة أن اللجوء لتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل بشكل إلكتروني
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بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مهندس-ابراهيم-سرحان-رئيس-شركة-إي-فاينناس

2.5 مليون جنيه من «إي فاينانس» للقطاع الطبي والعمالة

أعلنت شركة "إي فاينانس" عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ويأتي التبرع مكملا لجهود "إي فاينانس" التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس (نهاية جلسات الأسبوع)، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 551 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 1043.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1126.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1082.3 نقطة.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: تثبيت التصنيف السيادي أمر جيد في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتى كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. وأضافت السعيد أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط: «شارك» أول تطبيق تفاعلي للمشاركة المجتمعية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا بالموقف التنفيذي لتطبيق "شارك" خلال 3 شهور منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي، وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطبيق الذي أطلقته الوزارة يعد أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، ويهدف إلى توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية متابعه أنه يسمح للمواطنين ولأول مرة باقتراح مشروعات أو مبادرات ذات أولوية لهم.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تحديث البعد الاقتصادى برؤية مصر 2030 بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فهي قضية توليها الدولة اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.
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