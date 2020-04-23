لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

الحماية من كورونا - صورة أرشيفية

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".

ومن أهم هذه الممارسات، تخطيط رحلة فجأة، لقضاء المصيف مع العائلة، إذ تعتبر من أكثر الخطط الخاطئة، لأن كورونا انتشر نتيحة التنقل بين المدن، وبعد ذلك أصبحت وباء ضرب العالم أجمع، كما أن التوقف عن غسل اليدين من العادات الخاطئة، لأنها جزء من النظافة الشخصية، وتحميك من الفيروسات بشكل عام، فما زال الخطر في