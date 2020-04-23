حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص
الحماية من كورونا - صورة أرشيفية
الحماية من كورونا - صورة أرشيفية
ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
ومن أهم هذه الممارسات، تخطيط رحلة فجأة، لقضاء المصيف مع العائلة، إذ تعتبر من أكثر الخطط الخاطئة، لأن كورونا انتشر نتيحة التنقل بين المدن، وبعد ذلك أصبحت وباء ضرب العالم أجمع، كما أن التوقف عن غسل اليدين من العادات الخاطئة، لأنها جزء من النظافة الشخصية، وتحميك من الفيروسات بشكل عام، فما زال الخطر في
اقرأ المزيد
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فوائد-الخل

لو عايزة تنضفي المطبخ.. الخل يمنحك 4 فوائد سحرية

للطبخ أسرار وفنون توارثتها الأجيال، فمنذ عصور، اكتشفت الجدات والأمهات العديد من الأسرار المدهشة، لتبسيط حياتهن في المطبخ، ويعد الخل هو السر القديم، المستخدم لحل العديد من المشكلات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ، ويساعدك في تنظيف الطعام، وخاصة الخضراوات والفواكه، لأنه يتميز بفاعلية في التخلص من الأتربة والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تنظيف الأكواب الزجاجية، ويزيل رائحة المطبخ الكريهة، وينظف البوتاجاز جيدا، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
اقرأ المزيد من الأخبار
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
5d9c2b30770cf3f20f2d803b2cbed05051677621

في زمن كورونا.. أطباء يخففون عن المرضى بطريقة رائعة

تولد الرحمة دائما من رحم المعاناة، وفي ظل ظروف الكورونا، نتعرض كل يوم لمواقف إنسانية من قبل الأطباء والممرضات، تعلمنا أن الحياة ما زالت بها رحمة، فهناك ممرضات لا يذهبن إلى بيوتهن لرعاية المصابين، وآخرون يشعرون بالخوف على أسرهم من انتقال العدوى، أما الأطباء يقفون جنبا إلى جنب مع مختصي الرعاية الطبية، في الصفوف الأولى للتصدي للمرض، ولمكافحة الفيروس بكل القوة الممكنة، إضافة إلى ذلك، قام بعض الأطباء بوضع صورهم على ملابس الوقاية، حتى يشعر المرضى بالأمان.
47200330d2efd92f0cf27a9788eb7f3e07e85064

معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]