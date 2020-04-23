ضبط 130 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

مخدرات - صورة أرشيفية

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية المفروضة لحماية المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أملا في القضاء عليه نهائيا في أسرع وقت، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، على مستوى مختلف مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والبلطجة، واستهدفت الحملة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة ماضية، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19 متهما، كما نجحت الحملة في ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 111 متهما، وتمكنت الحملة من تنفيذ 40 ألفا و874 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 13 ألفا و809 مخالفات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، بتحرير محاضر بوقائع الضبط ضدهم،