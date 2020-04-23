جريمة

ضبط 130 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
مخدرات - صورة أرشيفية
مخدرات - صورة أرشيفية
بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية المفروضة لحماية المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أملا في القضاء عليه نهائيا في أسرع وقت، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، على مستوى مختلف مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والبلطجة، واستهدفت الحملة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة ماضية، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19 متهما، كما نجحت الحملة في ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 111 متهما، وتمكنت الحملة من تنفيذ 40 ألفا و874 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 13 ألفا و809 مخالفات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، بتحرير محاضر بوقائع الضبط ضدهم،
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 197 قضية مخدرات

تشن أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة، وممارسي أعمال العنف والبلطجة. وتوسعت الحملة على مستوى كافة مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 185 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائى متنوع، و جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
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