ضبط «كاتعتين» تستغلان الأطفال في التسول بالإكراه

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

تسول - صورة أرشيفية

تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهود مضنية لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية النشأ والطفولة من خلال فرق الأحداث، التي تضبط جرائم استغلال الأطفال، وتسعى لتوفيق أوضاع آمنة اجتماعيا لهم، ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدتين، تبين استغلالهما عددا من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وجار اتخاذ الإجراءات الإنسانية اللازمة بتوفيق أوضاع الأطفال الذين تعرضوا لاستغلال المتهمتين وإيداعهم دور رعاية اجتماعية، وتبين أنهم 4 أطفال، أكدوا إكراه المتهمتين لهم على التسول.

ضبط المتهمتين تم بناءً على معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وبإجراء التحريات عن تلك المعلومات تأكد قيام سيدتين، "لهما معلومات جنائية مسجلة" باستغلال مجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة واستغلال الظروف الصحية الراهنة في تكثيف نشاطهما الإجرامي. وعقب