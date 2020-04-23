العراق يطلق سراح أكثر من 20 ألف موقوف بسبب «كورونا»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م

سجن - صورة أرشيفية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك يصل عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى، أمس الأربعاء، 20 ألفا و40 متهما، مشيرا إلى أن هذا يأتي انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1631 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت، أمس، أن مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 29 إصابة، وتم تسجيل 50 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالات وفاة، فيما بلغ مجموع الوفيات 83 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1146 حالة. واستأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تطبيق