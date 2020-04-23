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رفع الحجر الصحي عن قرية منشية نيازي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من يوم 8 أبريل الجاري، وانتهى أمس الأربعاء، بدون ظهور أية حالات إيجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال القاضي إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.وأوضح
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
تعقيم منشآت المطارات 9

حملات لرش وتطهير المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.
فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
الكمامة (2)

شفاء مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل في المنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات العشرة، والتي كان آخرها السبت الماضي، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 12 حالة.
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