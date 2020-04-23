رفع الحجر الصحي عن قرية منشية نيازي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من يوم 8 أبريل الجاري، وانتهى أمس الأربعاء، بدون ظهور أية حالات إيجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال القاضي إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.وأوضح

وقال القاضي إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.



وأوضح أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.



ووجه محافظ المنيا، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، ولتعاونهم مع أجهزة المحافظة والوعي الكامل بخطورة الموقف لمنع انتشار العدوى، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.



وأكد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، أنه تم خلال فترة الحجر الصحي توزيع مواد غذائية، مقدمة من بنك الطعام، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدي البدال التمويني ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين.



وأضاف أبو زيد أن الخدمات الصحية استمرت على مدار مدة الحجر، وتم متابعة الإجراءات ميدانيا بالقرية، إذ تم إجراء مناورة إسعاف، من خلال طلب إسعاف لنقل مصاب في حادث تصادم عند مدخل القرية، وكان الزمن بين الإبلاغ ووصول السيارة 3 دقائق وكانت مجهزة بالكامل، كما تم التأكد من الخدمات الأمنية ومن استعدادات العيادة المتنقلة وجاهزيتها بالأدوية.



وأكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي القرية، خلال فترة الحجر الصحي، والتي شملت جلسات تطعيم خارجية للأطفال داخل القرية، بالإضافة لوجود عيادات طبية متنقلة لخدمة أهالي القرية ومتابعة حالات المخالطين، كما تم توزيع حصة الألبان للأطفال داخل القرية.



