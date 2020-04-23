رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م

شينزو آبي رئيس وزراء اليابان - صورة أرشيفية

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.

وكان آبي قد أعلن، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، إعطاء العقار بالفعل لأكثر من 120 حالة، قائلا: "نحن نتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد". وأضاف: "نعتزم التوسع إلى أقصى حد ممكن في إعطاء المرضى الذين يرغبون في تناول هذا العقار، ولجعل ذلك ممكنا، سنزيد مخزوننا من أفيجان إلى