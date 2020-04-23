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رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان - صورة أرشيفية
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان - صورة أرشيفية
أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.
وكان آبي قد أعلن، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، إعطاء العقار بالفعل لأكثر من 120 حالة، قائلا: "نحن نتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد". وأضاف: "نعتزم التوسع إلى أقصى حد ممكن في إعطاء المرضى الذين يرغبون في تناول هذا العقار، ولجعل ذلك ممكنا، سنزيد مخزوننا من أفيجان إلى
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
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فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
شينزو-آبي (1)

اليابان تعتزم إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسيمكن الإعلان السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي. وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد، وذكرت صحيفة "يوميوري" إن رئيس الوزراء الياباني سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، غدا الثلاثاء.
شينزو-آبي (3)

اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
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