ريهام سعيد تتهم سما المصري بأنها رائدة للفسق والفجور

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

ريهام سعيد - صورة أرشيفية

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق محاميها، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، تتهمها فيه بالتطاول عليها، وتقدم محتوى جنسي فج يومي على صفحتها على موقع "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب، بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق والفجور، وطالب البلاغ بتحديد جلسات محاكمات في بلاغات سابقة تقدمت بها ريهام سعيد ضد "سما"، أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، وسرعة التحقيق في البلاغ الجديد وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة محبوسة ومقيدة الحرية.

اعتبر البلاغ أن القبض على حنين حسام "صاحبة فيديو افتحوا الكاميرا" موقفا جادا وضروريا لتحقيق الردع العام والخاص، وإعادة الانضباط للشارع المصري، والجميع أشاد بهذا الموقف والسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، لكن تعجب "البلاغ" من ترك من وصفها "الرائدة والأستاذة والمعلمة" التي تقود حملات الرذيلة اليومية