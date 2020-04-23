جريمة

ريهام سعيد تتهم سما المصري بأنها رائدة للفسق والفجور

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
ريهام سعيد - صورة أرشيفية
ريهام سعيد - صورة أرشيفية
تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق محاميها، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، تتهمها فيه بالتطاول عليها، وتقدم محتوى جنسي فج يومي على صفحتها على موقع "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب، بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق والفجور، وطالب البلاغ بتحديد جلسات محاكمات في بلاغات سابقة تقدمت بها ريهام سعيد ضد "سما"، أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، وسرعة التحقيق في البلاغ الجديد وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة محبوسة ومقيدة الحرية.
اعتبر البلاغ أن القبض على حنين حسام "صاحبة فيديو افتحوا الكاميرا" موقفا جادا وضروريا لتحقيق الردع العام والخاص، وإعادة الانضباط للشارع المصري، والجميع أشاد بهذا الموقف والسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، لكن تعجب "البلاغ" من ترك من وصفها "الرائدة والأستاذة والمعلمة" التي تقود حملات الرذيلة اليومية
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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حادث تصادم - أرشيفية

ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.
ادمان-الكحول

سقوط 3 متهمين بالإعلان على الكحول بـ«فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالجيزة والإسكندرية لقيامهم بعرض عبوات "كحول" مجهولة المصدر للمواطنين، إذ تبين استغلالهم الأزمة الحالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحاجة الناس للمستلزمات الطبية الوقائية وبالأخص الحكول الإيثيلي، لممارسة الغش والتدليس لتحقيق الكسب غير المشروع، عن طريق استغلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الترويج لحكول مجهول المصدر، تبين أنها مجرد سوائل شفافة اللون وغير مسجلة بوزارة الصحة، يطرحونها للبيع للمواطنين فى ظل الأزمة بأسعار مرتفعة.
سرقة-السيارات (3)

لص سيارات يضرب سيدة: "لقيتها لوحدها فتجرأت عليها"

"سيدة عائدة إلى مسكنها مجهدة لسبب ما، فور نزولها من سيارتها لاحظت أنها ست ولوحدها، وخطر على بالي سرقة سيارتها، وفعل ذلك عنوة، إذ هاجمتها وضربتها مع يقيني بعدم قدرتها على التصدي لي، وبعثرت متعلقاتها، وبينما هي منشغلة بإصاباتها سرقت مفتاح السيارة وهربت، وبعدما دخلت إلى مسكنها وهي مذعورة سرقت السيارة" تلك كانت اعترافات متهم بالتعدي على سيدة بالضرب أمام مسكنها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقة سيارتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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