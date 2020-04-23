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النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
علم النمسا - صورة أرشيفية
علم النمسا - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
من جانبه، قال الكاردينال شونبرن: "إن الإجراءات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ضرورية ومعقولة من أجل إعادة الحياة الدينية إلى طبيعتها تدريجيًا بطريقة مسئولة". وأضاف الكاردينال، أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نصل إلى حياة دينية كاملة كما نعرفها، لافتا إلى الحاجة إلى الكثير من التضامن في المستقبل
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
شينزو-آبي (2)

رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.
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كورونا

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.
سفينة 2

الاشتباه في إصابة 46 شخصا بكورونا على سفينة ألمانية

أعلنت سلطات ولاية أستراليا الغربية، أنه يشتبه في إصابة ما لا يقل عن 46 شخصا على متن سفينة سياحية ألمانية عالقة قبالة الساحل الغربي لأستراليا بفيروس كورونا المستجد، ويوجد على متن السفينة "أرتانيا" الألمانية طاقم يزيد عدده عن 230 فردا، و832 راكبا، بينهم 763 ألمانيا، وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا. وقال رئيس حكومة الولاية، مارك ماكجوان، اليوم السبت، إن السفينة وصلت إلى مرحلة الأزمة بعد أن أبلغت الليلة الماضية عن وجود 77 راكبا يعانون من أعراض كوفيد - 19.
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية لـ9478 حالة

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لترتفع أعداد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و478 حالة، إذ تم اكتشاف 71 حالة فى مدينة "دايجو"، وحالتان في إقليم "كيونج بوك" المجاور لها، مضيفة أنه إلى جانب هاتين المنطقتين، تم اكتشاف 21 حالة فى إقليم "كيونجكى" المجاور للعاصمة و18 حالة في سول، و5 حالات في إنتشون، وحالتان في إقليم "تشونج تشيونج" الجنوبى وحالة واحدة في كل من "بوسان" وإقليم "كانجوون وجيجو"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.
الاردن - كورونا

الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية على موقع "تويتر". وأعلن وزير الصحة سعد جابر، أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة. وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأمريكية، حالة قادمة من باكستان، حالة مخالطة لأحد المرضى، 8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.
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