تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

حادث طريق - صورة أرشيفية

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد زكي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 6سيارات وإصابة 3 مواطنين، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع المركبات المتصادمة من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور. وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية