وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

شعراوي

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن. وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.

وأشار إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم. وأوضح أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كل المستويات التنفيذية وما ينتج