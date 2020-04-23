وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن
٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
شعراوي
وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.
وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.
وأشار
إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل
على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات
للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم.
وأوضح
أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كل المستويات التنفيذية
وما ينتج
وأشار
إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل
على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات
للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم.
وأوضح
أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كل المستويات التنفيذية
وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى،
مشددًا على ضرورة إلتزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق
مع مديريتي الصحة والتموين بالمحافظات حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع
بين بعض التجار.
ووجه
الوزير، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة
لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إضافة الى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ
أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية و الإحترازية لمنع الزحام
والتجمعات.
وأكد
أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة
مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز
وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، علاوة
على متابعة الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات
القانونية حيال المخالفين.
وأضاف
الوزير أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات
على مبادرة "صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن،
(15330)، أو رقم
"الواتس آب 01150606783"، أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وسيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.