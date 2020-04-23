جريمة

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
مواد غذائية فاسدة - صورة أرشيفية
مواد غذائية فاسدة - صورة أرشيفية
شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
وضبطت القوات 21 قضية تصنيع وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، قنا، المنوفية بإجمالى مضبوطات 9 آلاف و915 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي الإسكندرية تم ضبط محل يحجب 4 أطنان مكرونة وأرز أبيض، و346 عبوة عسل نحل، بقصد رفع أسعارها. كما
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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ريهام سعيد تتهم سما المصري بأنها رائدة للفسق والفجور

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق محاميها، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، تتهمها فيه بالتطاول عليها، وتقدم محتوى جنسي فج يومي على صفحتها على موقع "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب، بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق والفجور، وطالب البلاغ بتحديد جلسات محاكمات في بلاغات سابقة تقدمت بها ريهام سعيد ضد "سما"، أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، وسرعة التحقيق في البلاغ الجديد وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة محبوسة ومقيدة الحرية.
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فسيخ-فاسد‎ (3)

ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
الفسيخ (1)

إعدام 1.2 طن فسيخ وسردين فاسد في عابدين

قبل ساعات من الاحتفال بأعياد شم النسيم، يزداد إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، الامر الذي يستغله بعض التجار وأصحاب المحلات لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التمويين على مستوى الجمهورية في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الكمامات (9)

الكشف عن مخزن كمامات ومطهرات في منزل شخص بالمنصورة

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مأمورية منزل أحد الأشخاص بالدقهلية، اتخذه مخزنا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات (كحول).
سكر -فاسد (2)

حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.
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