ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

مواد غذائية فاسدة - صورة أرشيفية

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وضبطت القوات 21 قضية تصنيع وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، قنا، المنوفية بإجمالى مضبوطات 9 آلاف و915 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي الإسكندرية تم ضبط محل يحجب 4 أطنان مكرونة وأرز أبيض، و346 عبوة عسل نحل، بقصد رفع أسعارها. كما