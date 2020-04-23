لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

فوائد النوم - صورة تعبيرية

تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

يشير الأطباء إلى أن اضطرابات النوم تحدث على نطاق واسع في فترة العزل، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها قلة ممارسة التمرينات الرياضية، والعمل من المنزل، والاستماع إلى الأخبار المتعلقة بالفيروس التاجي، والقلق بشأن الاستقرار المالي والوظيفة. ويقول الخبراء أيضا إن النوم في وقت متأخر، يؤدي إلى حدوث خلل في