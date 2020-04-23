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لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
فوائد النوم - صورة تعبيرية
فوائد النوم - صورة تعبيرية
تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
يشير الأطباء إلى أن اضطرابات النوم تحدث على نطاق واسع في فترة العزل، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها قلة ممارسة التمرينات الرياضية، والعمل من المنزل، والاستماع إلى الأخبار المتعلقة بالفيروس التاجي، والقلق بشأن الاستقرار المالي والوظيفة. ويقول الخبراء أيضا إن النوم في وقت متأخر، يؤدي إلى حدوث خلل في
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
فيروس كورونا

عالم مناعة يكشف عن مستقبل فيروس كورونا

أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا، بحسب "روسيا اليوم". وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، يزداد يومًا بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى المحتوي على الأجسام المضادة في علاج المصابين الآخرين، ولكن هل يبقى فيروس كورونا في جسم الشخص الذي تعافى من المرض؟ هذا ما يجب دراسته.
اليوم-العالمي-للحضن

قلة الأحضان تؤدي إلى الإصابة بمرض «حرمان الجلد»

بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت بعض الدول عن إجراءات وقائية هامة، تتمثل في غسل اليدين، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والزحام، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ولكن البقاء في المنزل لفترات طويلة، أثر على الصحة النفسية بشكل كبير، ويتمثل ذلك في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين، وآخر ما كشفته الدراسات أن قلة التلامس والأحضان، تؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى "حرمان الجلد"، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Refinery29".
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
عصير الليمون

عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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