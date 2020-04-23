حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

أرشيفية

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.

وتضمنت جهود الحملة رفع تعديات على أملاك الدولة بمحافظتي القاهرة، والوادي الجديد، علاوة على إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الخانكة. وفي مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 23 من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وفي