جريمة

حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
وتضمنت جهود الحملة رفع تعديات على أملاك الدولة بمحافظتي القاهرة، والوادي الجديد، علاوة على إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الخانكة. وفي مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 23 من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وفي
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سرقة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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ريهام سعيد تتهم سما المصري بأنها رائدة للفسق والفجور

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق محاميها، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، تتهمها فيه بالتطاول عليها، وتقدم محتوى جنسي فج يومي على صفحتها على موقع "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب، بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق والفجور، وطالب البلاغ بتحديد جلسات محاكمات في بلاغات سابقة تقدمت بها ريهام سعيد ضد "سما"، أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، وسرعة التحقيق في البلاغ الجديد وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة محبوسة ومقيدة الحرية.
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مساعدات

قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بالقاهرة والأقصر

وجهت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق قوافل إنسانية؛ لتوزيع المساعدات العينية على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بمحافظتى القاهرة والأقصر؛ استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ومواصلاً للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، وتم إيفاد عدة قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات بالمجان.
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لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
قوات-الشرطة (2)

استهداف بؤرتي المنزلة والسحر والجمال (تفاصيل)

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية بشتىربوع الجمهورية، واستهداف الإجرامية شديدة الخطورة جنبا إلى جنب تطبيق قراري غلق الماحل التجارية وحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ واصل ضباط قطاع الأمن العام تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن (دمياط وبورسعيد والدقهلية) استهداف بؤرا إجراميا ببحيرة المنزلة، وأيضا منطقة السر والجمال بنطاقمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 85 متهما خلال أسبوع.
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