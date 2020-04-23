جريمة

كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
جريمة سرقة - صورة تعبيرية
جريمة سرقة - صورة تعبيرية
نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.
القائمون على الشركة فوجئوا في اليوم التالي للسرقة ببعثرة محتوياتها، وسرقة 3 خزائن، وآثار عنف على خزينة رابعة، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد، وبإبلاغ الشرطة، انتقل فريق أمني للفحص والمعاينة، وتبين لهم وجود كسر بالشباك الخلفب للشركة وأثار عنف على 4 خزائن. ودلت التحريات على عامل في محل
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
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ريهام سعيد تتهم سما المصري بأنها رائدة للفسق والفجور

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق محاميها، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، تتهمها فيه بالتطاول عليها، وتقدم محتوى جنسي فج يومي على صفحتها على موقع "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب، بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق والفجور، وطالب البلاغ بتحديد جلسات محاكمات في بلاغات سابقة تقدمت بها ريهام سعيد ضد "سما"، أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، وسرعة التحقيق في البلاغ الجديد وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة العاجلة محبوسة ومقيدة الحرية.
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خردة

حبس عصابتين لسرقة مهمات الطرق في «زمن الكورونا»

امتلأت البيوت بالأهالي والأطفال في ظل غلق المدارس والحضانات والكثير من الأشغال اليومية، ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما حد من جرائم سرقة المنازل، فيبدو أن اللصوص وجدوا لهم وجهة أخرى، ألا وهى سرقة مهمات الطرق، ومعدات إنشاء الكباري، وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بسرقة أجزاء من الكباري المعدة للإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، ورد المضبوطات إلى شركة المقاولات المعنية بتشييد الكباري.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
حادث-تصادم

مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحلوان

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين أخرين بمنطقة حلوان، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 8 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون. البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه القادم من المنيا، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين. على الفور انتلقت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.
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«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
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