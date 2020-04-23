كشف غموض سرقة 3 خزائن بشركة استثمار عقاري

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

جريمة سرقة - صورة تعبيرية

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 3 خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري في مدينة نصر، إذ تبين أن عامل في كوافير مجاور للشركة خطط للسرقة، إذ استغل موقع عمله في رصد المترددين على الشركة ومواعيد العمل بها، وحينما تيقن من خلوها كسر نافذة خلفية للمقر، ودخل إلى الشركة وفتح 3 خزائن بالقوة، وسرق جميع محتوياتها من أموال ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد وفر هاربا، لكن تم ضبطه.

القائمون على الشركة فوجئوا في اليوم التالي للسرقة ببعثرة محتوياتها، وسرقة 3 خزائن، وآثار عنف على خزينة رابعة، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد، وبإبلاغ الشرطة، انتقل فريق أمني للفحص والمعاينة، وتبين لهم وجود كسر بالشباك الخلفب للشركة وأثار عنف على 4 خزائن. ودلت التحريات على عامل في محل