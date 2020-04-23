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2.5 مليون جنيه من «إي فاينانس» للقطاع الطبي والعمالة

إبراهيم سرحان: جهود شركة «إي فاينناس» في التحول الرقمي على مدار الأعوام الماضية قادت مصر إلى الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في ظل أزمة كورونا
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
إبراهيم سرحان
إبراهيم سرحان
أعلنت شركة "إي فاينانس" عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ويأتي التبرع مكملا لجهود "إي فاينانس" التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.
وتشمل التبرعات مبلغ مليون جنيه تم توجيهها لمؤسسة "مصر الخير" و"بنك الطعام المصري" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة التي تعتبر أكثر فئة متضررة في الأزمة الحالية بسبب توقف فرصها نتيجة إجراءات الإغلاق والحظر.كما تبرعت "إي فاينانس" بمبلغ مليون جنيه أخرى للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة
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بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تطلق منصة التعليم الرقمي بمواصفات عالمية

أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الحالي في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا دفع للتفكير في دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل التدريب للمتدربين.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس (نهاية جلسات الأسبوع)، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 551 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 1043.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1126.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1082.3 نقطة.
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فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس، وعزلهم، والعثور على من خالطوهم، وعزلهم".
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تحذر من خطورة كورونا في المرحلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة هامة جدا فى إطار محاولات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن توجه المواطنين للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتهم ويمنع انتشار الفيروس أو العدوى، مضيفة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اليوم الأربعاء، إلى أن الخوف الأكبر من انتشار الفيروس على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، وتابعت: "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم، والخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت مقابل جنيه ونصف"،
البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
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