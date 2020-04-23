إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية - صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.

وذكر سلامي، للتلفزيون الرسمي: "أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية"، مضيفا: "أمن الخليج الفارسي جزء من أولويات إيران الاستراتيجية". ولوح الحرس الثورى الإيرانى برد قوي على أي تهديد أمريكي في مياه الخليج، قائلا: "سندمر السفن