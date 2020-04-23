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إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية - صورة أرشيفية
عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية - صورة أرشيفية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
وذكر سلامي، للتلفزيون الرسمي: "أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية"، مضيفا: "أمن الخليج الفارسي جزء من أولويات إيران الاستراتيجية". ولوح الحرس الثورى الإيرانى برد قوي على أي تهديد أمريكي في مياه الخليج، قائلا: "سندمر السفن
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فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
كورونا والحجر الصحي (9)

لأول مرة.. انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة. ويشير موقع Worldmeter إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد انخفض إلى 959. وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
علم النمسا

النمسا تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها فى البلاد اعتبارا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة: "إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترا مربعا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا.
شينزو-آبي (2)

رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.
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دونالد ترامب

ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أمريكا في الخليج

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج. وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه ”خطير واستفزازي“.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
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