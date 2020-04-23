الحكومة توافق على إقامة محولات كهربائية بالجيزة وأسيوط

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

مدبولي

أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 فدان تعادل 42901,96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت.ووافق مجلس الوزراء على مشروع