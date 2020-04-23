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الحكومة توافق على إقامة محولات كهربائية بالجيزة وأسيوط

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
مدبولي
مدبولي
أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 فدان تعادل 42901,96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت.ووافق مجلس الوزراء على مشروع
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
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