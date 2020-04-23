سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير التعليم: 10 ملايين معلم وطالب سجلوا على منصة «Edmodo»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م
طارق شوقي
طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo).
وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة 10 ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.وأكد أن هذا يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

الحكومة: حظر التجوال خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة مساءً

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفي عن المواعيد الجديدة لتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان حيث سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. وقال مدبولي، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
طارق-شوقى

«التعليم» تعلن مشروعات البحوث لطلاب التعليم الفندقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني الفندقي بكافة شعبه، وبلغ إجمالي عدد هذه البحوث 73 بحثا تطبيقيا شملت جميع المهن والتخصصات في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج، ووجبات سريعة (20 بحثا)، الصف الثاني فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج (25 بحثا)، الصف الثالث فندقي بمدارس الـ5 سنوات (11 بحثا)، الصف الرابع فندقي بمدارس الـ5 سنوات، والمحول (17 بحثا).
طلاب -الثانوية(1)

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]