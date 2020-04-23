وزير التعليم: 10 ملايين معلم وطالب سجلوا على منصة «Edmodo»

٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo).

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة 10 ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.وأكد أن هذا يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة 10 ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.

وأكد أن هذا يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد".







